(Limit Architects)wurde 1961 in Radstadt/Salzburg geboren. An der Hochschule für Angewandte Kunst Wien besuchte er die Meisterklasse von Prof. Wilhelm Holzbauer, in dessen Atelier er ab 1990 arbeitete. 1991 arbeitete er im Studio Matteo Thun in Mailand und Wien, im selben Jahr gründete er das Büro "The Office" in Wien, 1996 "The Unit", Wien und 2003 "Limit Architects".



Wolfgang Bürgler erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. durch den Loospreis, den Internationalen Wettbewerb Opernhaus Oslo, den Bauherrenpreis (Preis der Zentralvereinigung österreichischer Architekten) und das österreichische Kulturinstitut New York. Ausstellungen in Weimar, Berlin, Stuttgart, Aachen, Turin, Oslo, Wien. Internationale Publikationen in diversen Büchern und Journalen.

Donaueschinger Musiktage 2005