Geboren 1971 in Mar del Plata/Argentinien, studierte Helena Bugallo am Konservatorium in La Plata sowie an der State University of New York in Buffalo, wo sie mit einem Master in Klavier und einem PhD in Musikwissenschaft abschloss. Helena Bugallo spezialisierte sich auf die Musik des 20. Jahrhunderts und auf zeitgenössische Musik. Sie arbeitet als Solistin und mit Ensembles wie dem Meridian Arts Ensemble New York, der Slee Sinfonietta Buffalo, den Hartford Percussion Players, dem Thürmchen Ensemble Köln und dem Birmingham Ensemble. CD-Einspielungen für verschiedene Labels und Auftritte bei internationalen Festivals.



Im Jahr 2000 war Helena Bugallo Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. 1995 gründete sie zusammen mit der Pianistin Amy Williams das Bugallo-Williams Piano Duo. Ihr Repertoire schließt sowohl Musik von Cage, Feldman, Wolpe, Ligeti, Kurtßg, Tiensuu, Torstensson, Reich, Strawinsky und Sciarrino als auch neue Werke von jungen KomponistInnen ein. 2004 ist bei Wergo eine CD des Duos mit der kompletten Klaviermusik von Conlon Nancarrow erschienen, inklusive zehn neuer Transkriptionen der Studies for Player Piano. Im gleichen Jahr beendete Helena Bugallo, die zur Zeit in Basel lebt, ihre Doktorarbeit über die Musik Nancarrows. 2006 werden drei neue CDs mit ihren Interpretationen der Musik Igor Strawinskys, Erik Oñas und Conlon Nancarrows erscheinen.

Donaueschinger Musiktage 2005