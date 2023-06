1986 in Freiburg von Wolfgang Rüdiger, Christian Hommel, Walter Ifrim und Johannes Nied gegründet, ist es das Anliegen des 15-köpfigen Ensemble Aventure, Avantgarde zu verbinden mit der Tradition, der sie entspringt, scheinbar Bekanntes neu zu entdecken, Vergessenes oder Verdrängtes aufzunehmen, radikal Neues zu fördern und dies in sinnstiftenden, Epochen und Kulturen übergreifenden Programmen zu vereinen. Im Repertoire des Ensembles finden sich Werke der Klassik und Romantik neben solchen der Zweiten Wiener Schule, amerikanische Avantgarde neben Darmstädter Schule und vor allem etliche jüngere Komponistinnen und Komponisten. Ein erklärtes Ziel ist es, dem Werk politisch verfolgter KomponistInnen Gehör zu verschaffen. Herausforderung sucht das Ensemble Aventure auch in außereuropäischen, besonders lateinamerikanischen Klangmöglichkeiten und Kompositionswelten.



Gezielte und wirksame Förderung Neuer Musik findet ihren Ausdruck in den zahlreichen Auftragswerken, die für das Ensemble Aventure entstanden sind. Der vom Ensemble initiierte, 2005 zum dritten Mal ausgelobte Internationale Elisabeth Schneider-Kompositionswettbewerb ist ein weiteres Signal der Wertschätzung gegenwärtigen Musikschaffens, die eine weit gefächerte Vermittlungstätigkeit und gesellschaftliche Breitenarbeit in Kooperation mit Schulen und Hochschulen einschließt.



Neben der Freiburger Konzertreihe, dem 2005 neu gegründeten Festival Freiburger Frühling und etlichen Rundfunk-, CD- und Fernsehaufnahmen dokumentieren zahlreiche Auslandskonzerte und Tourneen sowie Preise der Europäischen Wirtschaft, der Ernst-von-Siemens-Stiftung und der Deutschen Schallplattenkritik die hohe künstlerische Qualität und den vielgestaltigen Wirkungsradius des Ensemble Aventure Freiburg.

Donaueschinger Musiktage 2005