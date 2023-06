wurde 1944 in Székelyudvarhely/Siebenbürgen geboren und bereits mit 14 Jahren von Zoltan Kodßly an die Budapester Musikakademie empfohlen. 1966 führte ihn ein Stipendium zum Dirigierstudium an die Musikhochschule in Köln. Zwischen 1968 und 1976 spielte er regelmäßig mit dem Stockhausen Ensemble und arbeitete am Elektronischen Studio des WDR Köln (1971-79). Er leitete 1978 das Eröffnungskonzert des IRCAM in Paris und wurde anschließend bis 1991 musikalischer Leiter des Ensemble Intercontemporain.



Eötvös wurde Erster Gastdirigent des Radiosinfonieorchesters Stuttgart des SWR, des BBC Symphony Orchestra (1985-1988), des Budapester Festivalorchesters (1992-1995) und des Budapester Philharmonischen Orchesters (seit 1998) sowie Chefdirigent des Radio Kamerorkest Hilversum (seit 1994). 1991 gründete er das Internationale Peter Eötvös Institut für junge Dirigenten und Komponisten. 1992-1998 lehrte er an der Musikhochschule in Karlsruhe, von 1998 bis 2001 war er Professor an der Kölner Musikhochschule, seit 2002 lehrt er wieder an der Musikhochschule in Karlsruhe. Er dirigierte bedeutende Orchester wie das Royal Concertgebouworkest Amsterdam, die Berliner Philharmoniker und das Los Angeles Philharmonic Orchestra und trat in den großen Opernhäusern wie der Mailänder Scala und dem Royal Opera House Covent Garden auf.



Er ist Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und Dresden sowie der Szechenyi Akademie der Künste in Budapest und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Commandeur l'Ordre des Arts et des Lettres 2003, den Bartok Preis 1997 und den Christoph und Stephan Kaske Preis 2000. 2004 erhielt Peter Eötövs den Cannes Classical Award als Best Living Composer. Seine Oper Tri Sestri wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Seine neueste Oper Angels in America wurde 2004 in Paris uraufgeführt.

Donaueschinger Musiktage 2005