wurde 1971 in Lübeck geboren. Von 1987 bis 1990 war er Jungstudent am Osnabrücker Konservatorium. 1990-1997 studierte er zunächst an der Hochschule für Musik und Theater und der TU Hannover, dann an der Musikhochschule und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Schulmusik und Germanistik, ab 1992 zusätzlich Musiktheorie und Gehörbildung. 1997-2001 studierte Matthias Handschick im künstlerischen Aufbaustudium Komposition bei Mathias Spahlinger, daneben besuchte er Kompositionskurse bei Vinko Globokar und Johannes Kalitzke. Handschick, der Stipendien durch die Heinrich-Strobel-Stiftung des SWR und die Darmstädter Ferienkurse erhielt, hatte Lehraufträge für Musikpädagogik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seit 2000 unterrichtet er an Gymnasien mit Musikprofil in Baden-Württemberg, seit 2003 als Studienrat. Er realisierte verschiedene Projekte zur zeitgenössischen Musik mit Schülern; 2004 wurde er mit der Klasse 11a des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut Preisträger des 3.vds-Wettbewerbs teamwork - neue musik erfinden.

Donaueschinger Musiktage 2005