Die versierte und kreative Interpretin Alter Musik ist stets auf der Suche nach einer adäquaten und lebendigen Umsetzung musikalischer Vorlagen. Deshalb gründete Maria Jonas die Ensembles convoce.coeln (Vokalmusik des 15. bis 17. Jahrhunderts), condanza (Alte Musik mit Modernem Tanz) und Ars Choralis Coeln (Frauenschola für mittelalterliche Musik). Daneben arbeitet sie regelmäßig mit dem Kölner Mittelalterensemble Sequentia. Konzertreisen durch ganz Europa unternahm sie u.a. mit dem Europäischen Barockorchester unter der Leitung von Roy Goodman und mit den English Baroque Soloists unter John Eliot Gardiner.



Im Bereich des Musiktheaters verpflichteten Gastspielverträge Maria Jonas u.a. an das Teatro Regio di Parma, das Teatro Comunale di Ferrara, das Teatro Real de Madrid, das Teatro Camoes Lisboa, das Landestheater Neuss, das Concertgebouw Amsterdam, die Royal Albert Hall, das Schauspielhaus Bochum und die Festspiele Ludwigsburg. In der Titelpartie von Philip Glass/Robert Wilsons Oper "The White Raven" trat sie in Lissabon, Madrid, der Carnegie Hall und beim Lincoln Center Festival New York auf.



Nach ihrem Oboenstudium an der Musikhochschule Köln lebte Maria Jonas mehrere Jahre in Venezuela. Dort gründete und leitete sie erfolgreich eine Musikschule. Zurück in Europa, studierte sie Gesang und Alte Musik, u.a. bei Jessica Cash in London sowie bei Monserrat Figueras in Barcelona und René Jacobs an der Schola Cantorum Basiliensis.



Maria Jonas hat einen Lehrauftrag für Historischen Gesang an der Folkwanghochschule Essen. In ihrer Heimatstadt Brühl betreibt sie ein preisgekröntes Kunstfilm-Kino.

Donaueschinger Musiktage 2005