geboren 1972 in Leonberg, erhielt eine Klavier-, Cello- und Orgelausbildung in Korntal. An der Freiburger Musikhochschule und der Universität Freiburg studierte er Schulmusik, Musiktheorie bei Otfried Büsing, Klavier bei Annekatrin Klein und James Avery, Germanistik und Musikwissenschaft und besuchte Seminare bei Mathias Spahlinger. Ein Dirigierstudium bei Wolf-Dieter Hauschild in Karlsruhe schloss sich an, außerdem Unterricht bei Peter Eötvös und Zsolt Nagy.



Von 1996 bis 2001 hatte Christof M Löser einen Lehrauftrag für Musiktheorie an der Musikhochschule Freiburg. Zwischen 1993 und 2000 leitete er das Streichorchester Archestra. Löser, der Initiator und Leiter des Ensembles Suono Mobile ist, ist seit 2000 an der Musikhochschule Stuttgart als Orchesterkoordinator, Dirigent und Dozent für Musiktheorie tätig.

Donaueschinger Musiktage 2005