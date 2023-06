ist seit 1994 als Sampler-Spielerin aktiv. Bis März 1998 spielte sie in der mittlerweile aufgelösten Gruppe Ground Zero. Ihr kam eine bedeutende Rolle bei den Plunderphonics des Ensembles zu, jenem plagiatorischen Sampling bekannter Motive, die dann in Einzelbestandteile zerlegt werden.



In radikaler Kehrtwendung zu diesen Ansätzen entwickelte Sachiko M ab 1998 einen einzigartigen Performancestil, der die systemeigenen Testtöne und Geräusche des Samplers in den Vordergrund stellt. Beginnend mit ihrer CD Sine Wave Solo konzentriert sich die japanische Elektronik-Künstlerin ausschließlich auf insistierende Sinusschwingungen.



Neben ihrer solistischen Tätigkeit spielt Sachiko M u.a. im Duo Filament als Partnerin von Otomo Yoshihide sowie im elektronischen Improvisationstrio I.S.O. gemeinsam mit Yoshimitsu Ichiraku und Otomo Yoshihide. Weitere Duos führten die Künstlerin mit Toshimaru Nakamura und der Vokalistin Ami Yoshida zusammen.

Donaueschinger Musiktage 2005