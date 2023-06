wurde 1951 in Zürich geboren. Nach Musik- und Theaterstudien in Zürich und Paris arbeitete er als Komponist und Theatermusiker an diversen großen deutschsprachigen Bühnen und entwickelte eigene Musiktheaterproduktionen. Ab 1988 sind unter der Intendanz von Frank Baumbauer am Theater Basel seine Betrachtungen des Schweizertums im Badischen Bahnhof entstanden. Mit der Inszenierung "Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!", einem Requiem auf die DDR an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin 1993, ist seine neuartige Theatersprache auf den deutschen Bühnen bekannt geworden.



Die nächsten sieben Jahre folgten Inszenierungen am Hamburger Schauspielhaus und der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, die regelmäßig zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurden; zweimal erhielt er die Auszeichnung Regisseur des Jahres sowie den Konrad-Wolf-Preis, den Fritz-Kortner-Preis, den bayerischen Theaterpreis und den Europapreis.



Seit der Spielzeit 2000/01 ist Christoph Marthaler Intendant des Schauspielhauses Zürich, das seitdem zweimal in Folge zum Theater des Jahres gewählt wurde. Er inszenierte u.a. Die Schöne Müllerin von Franz Schubert, die für den Nestroy-Preis nominiert wurde. Im Oktober 2002 brachte er In den Alpen von Elfriede Jelinek in Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen auf die Bühne, im Februar 2003 "Groundings - Eine Hoffnungsvariante" für das Schauspielhaus Zürich. Im April 2003 wurde sein Projekt "Lieber nicht - Eine Ausdünnung" (nach Melville) an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz uraufgeführt. Im Juli 2003 wurde "invocation" im Rahmen der Zürcher Festspiele uraufgeführt: eine Oper nach Texten von Marguerite Duras, Musik von Beat Furrer.



Nach weiteren Uraufführungen wurden Christoph Marthaler und Anna Viebrock 2004 mit dem Theaterpreis Berlin der Stiftung Preußische Seehandlung ausgezeichnet. In der Spielzeit 2004/2005 hatten die Produktionen "Seemannslieder" in Gent und "Schutz vor der Zukunft" bei den Wiener Festwochen ihre Uraufführungen. Bei den Bayreuther Festspielen inszenierte Marthaler im Juli 2005 "Tristan und Isolde".

Donaueschinger Musiktage 2005