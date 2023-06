geboren und aufgewachsen in Bremen, machte nach dem Abitur Regiehospitanzen in Bremen und an der Hamburgischen Staatsoper bei Herbert Wernicke. Nach zwei Semestern brach sie das Studium der Musiktheaterregie ab und wurde Regieassistentin am Thalia Theater Hamburg.



Von 1985 bis 1989 studierte sie Schauspiel am Mozarteum Salzburg. Von 1989 bis 1993 folgten Engagements in Wilhelmshaven und Lübeck, bevor sie 1993 Mitglied des Theater Neumarkt in Zürich wurde. 1999/2000 nahm Isabelle Menke Gastverträge am Schauspielhaus Zürich und Theater Basel an; für Dreharbeiten zu einem Kinofilm reiste sie nach Dublin.



Seit 2000 spielt sie am Staatstheater Hannover. Im Herbst 2004 folgten Dreharbeiten mit Uli Köhler zum Kinofilm Montag kommen die Fenster, in dem Isabelle Menke die Hauptrolle spielt. Am Theater arbeitete sie u.a. mit Jossi Wieler, Barbara Frei, Ruedi Häusermann, Stefan Bachmann, Nicolas Stemann, Sebastian Nübling und Jürgen Gosch. Sie wurde zu zahlreichen internationalen Festivals und zum Theatertreffen Berlin eingeladen.

