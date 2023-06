geboren 1959 in Graz, studierte Violoncello an den Musikhochschulen in Graz und Wien. Bereits während seines Studiums begann er, sich intensiv mit verschiedenen Formen zeitgenössischer Musik - Komposition, Improvisation, Theater und Filmmusik, Performance etc. - zu beschäftigen und in Experimenten mit Live-Elektronik nach Erweiterung des rein instrumental-spezifischen Ausdrucksrepertoires zu suchen.



Michael Moser arbeitet als Solist und Kammermusiker in Europa, Japan und den USA. Sein Tätigkeitsfeld umfasst Uraufführungen sowie Rundfunk- und CD-Produktionen. Auf seine Anregung entstanden zahlreiche Kompositionen für Violoncello solo. Er spielte bei zahlreichen bedeutenden Festivals für zeitgenössische und improvisierte Musik und arbeitete mit Ensembles und Künstlern wie Bernhard Lang, Isabel Mundry, Winfried Ritsch, Alvin Lucier, Peter Ablinger, Silvia Fomina, Beat Furrer, Elliott Sharp, Clemens Gadenstätter, Tony Oxley, Pauline Oliveros, John Tilbury, Dror Feiler, Klaus Lang, Michael Maierhof, Christoph Ogiermann, dem Klangforum Wien und dem Ensemble Neue Musik Wien.

Donaueschinger Musiktage 2005