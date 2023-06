Nederlands Vocaal Laboratorium - NVL / Elect. Voices

Das Nederlands Vocaal Laboratorium versteht sich als Werkstätte, die sich auf die Entwicklung und Aufführung von zeitgenössischer vokaler und vokal-theatraler Musik spezialisiert hat. Dabei wird besonderer Wert auf Austausch und Befruchtung durch andere Kunstdisziplinen gelegt. Das Repertoire umfasst moderne Klassiker und neu komponierte Werke u.a. von Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, Louis Andriessen, Peter Eötvös, Georges Aperghis, Fabio Nieder, Karin Rehnqvist, aber ebenso von jungen Komponisten wie Sven-Ingo Koch, Gerald Resch, Henry Vega oder Katharzina Glowicka.



Das Ensemble NVL/ Elect.Voices besteht aus einem Pool von Solisten, die sich seit der Gründung vor drei Jahren in verschiedenartigsten Konzerten und Musiktheater-Vorstellungen präsentierten. Das Solistenensemble gestaltete inzwischen mehr als 40 Uraufführungen vokaler Werke. NVL/ Elect. Voices ist regelmäβig zu Gast bei internationalen Festivals wie der Internationalen Gaudeamus Musikwoche Amsterdam, dem Kammeropern-Festival in Zwolle und der Chorbiennale in Haarlem, dem Festival Wien Modern oder dem ICMC-Festival in Barcelona.



Direktor des Nederlands Vocaal Laboratorium ist Romain Bischoff, der als Bariton und Dirigent langjährige internationale Erfahrung in der Interpretation von zeitgenössischen vokalen Werken hat. Das NVL hat in der kurzen Zeit seit seiner Gründung eine große Resonanz erfahren von Seiten des Publikums, der Komponisten, Veranstaltern und dem Niederländischen Kulturrat.

Donaueschinger Musiktage 2005