Die Sopranistin studierte in Wien Gesang, Violoncello, Lied und Oratorium sowie Musikdramatische Darstellung. Anschließend war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich. Ein erster großer Erfolg wurde ihre Mitwirkung in Udo Zimmermanns "Der Schuhu und die fliegende Prinzessin" unter der Leitung des Komponisten im Rahmen der Salzburger Festspiele 1995 und am Opernhaus Leipzig. Seither trat sie in der Wiener Volksoper, der Wiener Kammeroper, in den Theatern von Köln, Ulm, Darmstadt, St. Gallen und Klagenfurt auf und arbeitet regelmäßig mit der Neuen Oper Wien und NetzZeit zusammen.



Anna Maria Pammer gastierte bei den Festspielen von Salzburg, Bregenz und Wien, beim Klangbogen, dem Kissinger Sommer, den Haydn-Festspielen, dem Steirischen Herbst, dem Brucknerfest Linz, bei Wien Modern, den Hörgängen und dem Kammermusikfest Lockenhaus. Ihr Repertoire spannt sich von mittelalterlicher Musik bis zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.



In den letzten Jahren arbeitete sie mit so renommierten Ensembles und Solisten zusammen wie dem Klangforum Wien, dem Ensemble 'die reihe, dem Ensemble Wiener Collage, der MusikFabrik NRW, den Wiener Symphonikern, dem Brucknerorchester Linz, dem RSO Wien, dem Arditti String Quartet, dem Hagen Quartett, dem Aron Quartett sowie mit Patricia Kopatchinskaja, Andrßs Keller und Gidon Kremer. Diese Konzerte führten sie u.a. nach München, Köln, Zürich, Basel, Brüssel und Amsterdam. Im Herbst 2004 gab sie mit Händels "Acis und Galatea" ihr Regiedebut.

Donaueschinger Musiktage 2005