wurde 1961 in Thessaloniki geboren. Er studierte Violine bei Dany Dossiou in Griechenland und Christos Polyzoides in Graz, Viola bei Herbert Blendinger. Von 1989 bis 1993 war er Stimmführer der Bratschen im Philharmonischen Orchester in Graz, 1993 wurde er Mitglied des Klangforum Wien sowie in dessen Streichquartett (Tetras Quartett). Ebenfalls seit 1993 spielt er mit dem Trio Dahinden Kleeb Polisoidis.



Dimitrios Polisoidis beschäftigt sich hauptsächlich mit Neuer Musik und wirkt bei experimentellen Improvisationsgruppen mit, darunter Piknik mit Weisman, Vienna Loop Orchestra, Republik Elektrik, das griechische Krok Trio und die griechische Musikgruppe Chimerini Kolimvites. Als künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter am Elektronischen Institut der Musikuniversität in Graz (IEM Graz) arbeitete er mit Peter Ablinger, Bernhard Lang, Robert Höldrich, Roland Dahinden und Winfried Ritsch an Projekten mit Live-Elektronik. Als Solist ist er mit verschiedenen Orchestern und Ensembles aufgetreten und spielte bei den wichtigsten internationalen Festivals in Europa.



1998/99 war er Lehrbeauftragter für Violine an der Makedonia-Universität Thessaloniki. In Graz, Wien, Stuttgart und Zagreb hielt er Vorträge und Workshops über die zeitgenössischen Spieltechniken der Violine und Viola. Zahlreiche CD-Einspielungen dokumentieren seine Arbeit.

Donaueschinger Musiktage 2005