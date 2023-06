wurde 1971 in Freistadt/Oberösterreich geboren. Im Alter von neun Jahren erhielt er Klarinettenunterricht, mit 15 wechselte er zum Saxophon. Ab 1990 studierte Gerald Preinfalk an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Oto Vrhovnik und Wolfgang Puschnig. Gaststudien führten ihn unter anderem ans Berklee College of Music zu George Garzone und nach Paris an das Conservatoire Romainville zu Serge Bertocchi. Preinfalks Tätigkeit umfasst einen großen stilistischen Bereich zwischen Neuer (zeitgenössischer, notierter) und improvisierter Musik (Jazz).



Im Bereich der klassischen und der zeitgenössischen Musik arbeitete er unter anderem mit dem RSO Wien, den Wiener Philharmonikern, dem Ensemble 'die reihe Wien, dem ensemble XX. jahrhundert, dem Janos Ensemble und dem Vienna Saxophone Quartet zusammen. Arbeiten am Wiener Burgtheater, Zusammenarbeit mit Maria Bill.



Seit dem Jahr 2000 ist Gerald Preinfalk Mitglied des Klangforum Wien. Jazz-Projekte spielte er gemeinsam mit Formationen und Musikern wie dem Vienna Art Orchestra, Upper Austrian Jazz Orchestra, Third Movement, In the long run, Motley Mothertongue (Christian Muthspiel), Nouvelle Cuisine, The Snow is dancing (Wolfgang Muthspiel), Duckbilled Platypus, Tango Nuevo, BPM - Bozzio/Preinfalk/Machaceck, Saxofour (Dickbauer, Bramböck, Maurer), Jazz Big Band Graz, Django Bates, Elliot Sharp, Will Calhoun, Reggie Washington, Rodney Holmes, Eric M, Jamey Haddad, Terry Bozzio, Wayne Horwitz, Don Byron, Peter Herbert, Peter Madson, Wolfgang Puschnig, Christian Mühlbacher und Kurt Ostbahn. 2001 wurde Gerald Preinfalk mit dem Hans-Koller-Jazz-Preis Newcomer of the year ausgezeichnet.

Donaueschinger Musiktage 2005