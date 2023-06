Das breite Repertoire von Jean-Guihen Queyras umfasst sowohl Werke der Klassik und Romantik als auch zeitgenössische Kompositionen, die er weltweit aufführt: So spielte er die Uraufführung von Ivan Fedeles Cellokonzert mit dem Orchestre National de France unter Leonard Slatkin wie auch Gilbert Amys Cellokonzert mit dem Tokyo Symphony Orchestra in der Suntory Hall in Tokio. Zu seinen Kammermusikpartnern zählen Pierre-Laurent Aimard, Tabea Zimmermann, Antje Weithaas, Lars Vogt, Isabelle Faust, Emmanuel Pahud sowie Leif Ove Andsnes.



Das Muziekcentrum Vredenburg hat Jean-Guihen Queyras eingeladen, eine Serie von Konzerten "Jean-Guihen Queyras and Friends" zu gestalten. Als Solist spielte er mit internationalen Orchestern, darunter Orchestra della RAI Turin, Tokyo Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Philharmonisches Orchester Zagreb, Orchestre National de Belgique, Orchestre National de Lille, BBC National Orchestra of Wales, Philharmonisches Orchester Prag, Tonhalle Orchester Zürich, Münchner Kammerorchester, Radiosinfonieorchester Saarbrücken u.v.a. Jean-Guihen Queyras war Solocellist des Ensemble Intercontemporain. Seine CD-Einspielungen erhielten bereits zweimal den Gramophone Contemporary Music Award.



Im November 2002 erhielt Jean-Guihen Queyras von Pierre Boulez und der Glenn Gould Foundation in Toronto/Kanada den City of Toronto Glenn Gould International Protégé Prize für Musiker. Jean-Guihen Queyras hat eine Professur an der Musikhochschule Stuttgart inne.

Donaueschinger Musiktage 2005