Winfried Ritsch

erhielt seinen Abschluss als Diplomingenieur für Elektrotechnik und Toningenieur an der TU Graz. Seit Herbst 1989 ist er am Institut für Elektronische Musik und Akustik der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz tätig, seit Oktober 2000 als außerordentlicher Universitätsprofessor. Seit 1984 beschäftigt er sich mit Computermusik und komponierte mehrere Werke für Tonband, Klanginstallationen und Soloauftritte mit Computer. Er gründete das Atelier Algorythmics und 1994 die Künstlergruppe Fond in Graz.



Ritsch erhielt den Förderungspreis für Komposition der Stadt Graz und den Max-Brandt Preis für Komposition, war Artist in Residence im National Art Centre Canada, Gastkünstler im Ars Electronica Center Linz. 1999 gründete er das Grazer NetzKunst-Netzwerk http://mur.at/ und das Internet-Musiklabel tonto.at. Er entwickelte elektronische Musikgeräte, kybernetische Modelle zu ihrer Steuerung und Experimente zur interaktiven Erzeugung von Computermusik, analysierte Computermusiksysteme, plante und realisierte die Neugestaltung der Studios am Institut für Elektronische Musik, befasste sich mit den Medien Radio und Internet. Realisation von Performances, Installationen und Skulpturen zu diesen Themen.

Donaueschinger Musiktage 2005