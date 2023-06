geboren in Freiburg, studierte als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes in seiner Heimatstadt bei Sonja Prunnbauer und in Basel bei Oscar Ghiglia. 1986 erhielt er den ersten Preis beim Deutschen Musikwettbewerb, 1990 den Kranichsteiner Musikpreis für die Interpretation Neuer Musik.



Das Repertoire von Jürgen Ruck umfasst Musik vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Er konzertiert in den verschiedensten Kammermusikbesetzungen und trat bei vielen internationalen Festivals auf. Als Solist spielte er etwa mit dem Berliner Philharmonischen Orchester, dem Ensemble Intercontemporain Paris, der London Sinfonietta, dem ensemble recherche Freiburg und den Rundfunkorchestern des WDR, NDR, SR, RAI Mailand und ORF Wien.



Jürgen Ruck engagiert sich besonders für die zeitgenössische Musik: als Gitarrist des Ensemble Modern sowie in der Zusammenarbeit mit Komponisten wie György Kurtßg, Hans Werner Henze, Helmut Lachenmann oder John Adams. Henze betraute Ruck mit der Einrichtung und Uraufführung zweier neuer Kompositionen für Gitarrenduo; die CD-Einspielung dieser Werke erhielt den Schallplattenpreis ECHO Klassik 2000.



Jürgen Ruck ist Professor für Gitarre an der Musikhochschule Würzburg und Dozent bei den Internationalen Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik.

Donaueschinger Musiktage 2005