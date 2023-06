hat sich in all seinen musikalischen Aktivitäten ganz der solistischen Vokalmusik aller Epochen verschrieben - von Perotin bis Ferneyhough, von Dufay bis Schubert. Als Sänger hat er mit der Groupe Vocal de France ebenso wie mit dem Studio der frühen Musik oder dem Clemencic Consort gearbeitet. 1978 gründete er das Ensemble A Sei Voci, in dem er mehr als zehn Jahre gesungen hat. Eine Reihe von Aufnahmen, an denen er mitgewirkt hat, haben wichtige Auszeichnungen erhalten.



Rachid Safir hat am Conservatoire National Supérieur de Lyon unterrichtet. Er war außerdem von 1989 bis 1997 Künstlerischer Leiter des Centre d'Art Polyphonique de Paris-Ile-de-France. Seit 1997 ist er Dozent am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Seit 1970 leitet er Chöre; 1988 gründete er les jeunes solistes, ein Vokalensemble, in dem Sänger ihre polyphonische Arbeit mit solistischen Aufgaben verbinden können.

Donaueschinger Musiktage 2005