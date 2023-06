Manfred Spitaler

stammt aus Südtirol (I) und lebt seit 1998 in der Schweiz. Er studierte Klarinette am Konservatorium Bozen und an der Musikhochschule Winterthur. Das Studium der Bassklarinette an der Hochschule der Künste Bern bei Ernesto Molinari schloss er 2005 mit Auszeichnung ab.



Spitaler war Stipendiat der Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt und an der Akademie IMPULS 05 für zeitgenössische Musik in Graz. Als freischaffender Musiker widmet er sich vor allem der Neuen Musik, so z.B. beim Ensemble für Neue Musik Zürich, beim EnsembleTag Winterthur und beim Klangforum Wien. Auftritte bei den Salzburger Festpielen, dem Lucerne-Festival und dem Huddersfield Contemporary Music Festival.

Donaueschinger Musiktage 2005