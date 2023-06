geboren 1953, studierte bei Jacques Banens am Sweelinck Konservatorium in Amsterdam Posaune. Von 1983 bis 1989 war er erster Posaunist im Utrechter Sinfonieorchester und im Niederländischen Philharmonischen Orchester. Seit 1989 konzentriert er sich mit dem ASKO-Ensemble und dem Schönberg Ensemble ausschließlich auf zeitgenössische Kammermusik. Mit diesen Ensembles spielte er, zumeist in enger Zusammenarbeit mit den Komponisten, zahlreiche CDs ein, u.a. mit Werken von Andriessen, Berio, Carter, Gubaidulina, Ligeti, Messiaen, Stockhausen, Varèse, Webern und Xenakis.



Als Solist spielte van Ulsen in Ryoanji von John Cage, Orchesterfinalisten von Karlheinz Stockhausen, Noncerto for Alto Trombone von Richard Ayres und Kopernikus von Claude Vivier. Seit 1992 ist Toon van Ulsen auch als Komponist aktiv.

Donaueschinger Musiktage 2005