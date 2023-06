Junko Wada

1955 in Tokio geboren, studierte Malerei an der Musashino University of Art. Seit 1985 realisiert sie weltweit Performances in Zusammenarbeit mit Akio Suzuki (Museo de Arte de São Paulo, Stedelijk Museum Amsterdam, Neue Pinakothek München), Rolf Julius (Asian Art Museum San Francisco, Akademie der Künste Berlin) und Hans Peter Kuhn (Sonambiente Festival Berlin, Adelaide Festival). 1998/2000 folgten Stipendien auf Schloss Solitude und am Künstlerinnenhof Die Höge.



Ihre jüngsten Arbeiten befassen sich mit Performances im öffentlichen Raum zusammen mit anderen Künstlern, bei denen Zufallsbegegnungen die Ereignisse beeinflussen ("Arbeitsplatz gelbe Musik", 2001 und "Process Vol.2", 2003). Ihre Arbeiten sind weniger Choreographien, als vielmehr die Fortführung ihrer Malerei mit Körper und Raum.

Donaueschinger Musiktage 2005