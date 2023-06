350 Bläser auf der Wiese

Eröffnungsperformance "Oh Brass on the Grass Alas" von Alvin Curran



Konzerte, Performances und Installationen sind die Pole, zwischen denen sich die musikalischen Angebote bewegen. Ein besonderes Ereignis verspricht die Eröffnungsperformance am Freitag, 20. Oktober um 17.30 Uhr zu werden.

Der amerikanische Künstler Alvin Curran hat für sein Werk "Oh Brass on the Grass Alas" 350 Laien-Blasmusiker eingeladen, um auf einem großen freien Feld vor einem der Erich Kästner-Halle das Verhältnis von Klang und Bewegung , Ferne und Nähe, Vordergrund und Hintergrund sowie unterschiedliche Kommunikationsmodelle auszuloten. Seine überdimensionale Blasmusikkomposition, bei der das Publikum in der Halle sitzen wird, während die Musiker im Freien agieren, zielt auf Auge und Ohr und ist wie eine große Theaterinszenierung zu verstehen.