ist Dirigent und Musikalischer Leiter des Schönberg Ensembles seit seiner Gründung im Jahr 1974. Er dirigiert regelmäßig die führenden Orchester und Ensembles der Niederlande und ist weltweit bei Festivals aufgetreten. 1992 war er Guest Artistic Director beim Aldeburgh Festival und 1994-1998 künstlerischer Leiter des Tanglewood Festivals für zeitgenössische Musik. Reinbert de Leeuw ist seit 1997/1998 an der Organisation der Tijdgenoten-Reihe beteiligt, einer zeitgenössischen Musikreihe des Schönberg und Asko Ensembles, die in Kooperation mit dem Concertgebouw Amsterdam stattfindet. Mit diesen beiden Ensembles dirigierte er auch Produktionen an De Nederlandse Opera und der Nationale Reisopera.



Reinbert de Leeuw gewann mehrere Preise und Auszeichnungen für seine herausragende Arbeit. 1994 wurde er an die Universität in Utrecht berufen, seit 2004 hat er dort eine Professur inne. Der Edison Award wurde ihm mehrmals verliehen. Robert de Leeuw ist Musikdirektor des Holländischen Nationalen Jugend Orchesters (NJO).

Donaueschinger Musiktage 2006