Gerry Hemingway

gilt als einer der feinfühligsten Schlagzeuger der internationalen Jazzszene. Geboren 1955 in New Haven, Connecticut, finden sich im Spiel Hemingways gleichermaßen Einflüsse aus der improvisierten wie aus der komponierten Musik. Orientiert an der Vielfalt möglicher Klangfarben, setzt der amerikanische Drummer neben elektronischen Samplern, Steel-Drums und Marimbas auch unorthodoxe Spieltechniken ein, wie das Streichen der Becken mit dem Geigenbogen oder das Spiel der Felle mit den Handrücken. Neben Arbeiten für zahlreiche Formationen u.a. mit George Lewis, Leo Smith, Anthony Braxton, Ray Anderson, Mark Helias oder Frank Gratkowski, spielt Hemingway seit Ende der achtziger Jahre im Trio Graewe/Reijseger/Hemingway sowie in einem eigenen Quartett. 2003 war Hemingway zu Gast beim SWR NEW Jazz Meeting mit Daniel Rothman.

Donaueschinger Musiktage 2006