Die in Amerika geborene Sopranistin Claron Mc Fadden studierte an der eastman School in Rochester/New York. Claron McFadden machte ihr sehr erfolgreiches Operndebut 1985 beim Holland Festival in L´eroe cinese von Johann Adolf Hasse unter der Leitung von Ton Koopman. Seitdem war sie Gast an verschiedenen Opernhäusern, unter anderem an der Opéra Lyrique du Rhin, De Nederlandse Opera, der Opéra Comique Paris, dem Royal Opera House Covent Garden in London und dem Teatro La Fenice in Venedig. Claron McFadden trat bei vielen internationalen Festivals auf. Sie arbeitete, sowohl im Konzert als auch der Oper, mit Dirigenten wie Leopold Hager, John Eliot Gardiner, Frans Brüggen, Neeme Järvi und René Jacobs. Sie tritt als Oratorien-Sängerin auf, ist aber ebenso gefragt als Interpretin zeitgenössischer Musik. Die Musik von Dirk Brossé und Louis Andriessen steht ihr sehr nahe, wie auch Harrison Birtwistles "Paul Celan Songs", die sie mehrmals mit dem Nash Ensemble oder dem Arditti Quartet in London aufgeführt hat.

Donaueschinger Musiktage 2006