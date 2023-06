Lucas Niggli

kam 1968 in Kamerun zur Welt, ehe er in die Schweiz übersiedelte, wo er heute in Zürich lebt. Seine Affinität zu Schlaginstrumenten entdeckte Niggli schon in seiner Jugend. Von 1987 bis 1995 gab er den Takt an bei der experimentellen New-Jazz-Formation Kieloor Entartet; 1995 gründete er zusammen mit Dominik Blum und Marino Pliakas die Avant-Rock-Band Steamboat Switzerland. Seit 1999 spielt Niggli auch im Trio ZOOM mit Nils Wogram und Philipp Schaufelberger, einer Formation, die in der Erweiterung zum ZOOM-Ensemble auch in den Grenzbereichen zur neuen Musik arbeitet. In jüngster Zeit spielt Niggli auch in einem international vielbeachteten, freien Improvisationstrio mit dem Pianisten Jacques Demierre und dem Bassisten Barry Guy.

Donaueschinger Musiktage 2006