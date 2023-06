Ernst Reijseger

geboren 1954 im niederländischen Bussum, zählt seit den siebziger Jahren zu den wichtigsten Exponenten der freien Improvisationsszene Europas. In den Anfängen Mitglied in zahlreichen niederländischen Formationen an den Grenzbereichen zur neuen Musik, wie dem Theo Loevendie Consort oder Misha Mengelbergs ICP Orchestra, begann der Cellist bald auch in kleineren Ensembles zu spielen. Darunter etwa das Amsterdam String Trio, das Arcado String Trio, das Trio Clusone mit Michael Moore und Han Bennink und, seit Ende der achtziger Jahre, das Trio Graewe/Reijseger/Hemingway.



Stets hatte Reijseger neben der Improvisationsavantgarde auch die Musik der Welt fasziniert, und so kam es in jüngster Zeit unter anderem zu Zusammenarbeiten mit der sardischen Gesangsgruppe Tenores e Concordu de Orosei, mit dem senegalesischen Sänger Mola Sylla und der von den Molukken stammenden Sängerin Boi Akih.

Donaueschinger Musiktage 2006