wurde in Mainz geboren und studierte nach dem Abitur moderne und historische Posaune an den Staatlichen Hochschulen für Musik in Saarbrücken, Karlsruhe und Trossingen und an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Peter Stelzl konzertiert als Spezialist für historische Posaunen mit renommierten Ensembles in ganz Europa.

Mit der modernen Posaune wirkte er u. a. an Aufführungen zeitgenössischer Musik unter der Leitung von Peter Eötvös (Karlsruhe) Peter Ruzicka (Schleswig-Holstein-Musik-Festival) und Manfred Schreier (Donaueschinger Musiktage) mit. Peter Stelzl ist seit 1999 Dirigent der Stadtkapelle Donaueschingen und arbeitet neben seiner Konzerttätigkeit als Lehrer an der Jugendmusikschule Donaueschingen.

Donaueschinger Musiktage 2006