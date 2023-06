In Madrid geboren. Studium an der juristischen Fakultät, gleichzeitig Musikstudium am Real Conservatorio de Música in Madrid (Klavier, Schlagzeug, Musiktheorie, Komposition), das er mit einem Ehrenpreis für Komposition abschloss. Er besuchte einen Dirigierkurs bei Pierre Boulez in Basel, anschließend studierte er an der Hochschule für Musik Freiburg Komposition bei Wolfgang Fortner und Klaus Huber und Dirigieren bei Francis Travis. Bis 1998 war er Assistent von Klaus Huber am Institut für Neue Musik an der Freiburger Hochschule. Er gründete dort das Ensemble für Neue Musik. Von 1979 bis 1997 lehrte er als Professor in Freiburg Interpretation der Musik des 20. Jahrhunderts. Von 1977 an rege Konzertätigkeit und zahlreiche Rundfunkproduktionen, besonders im Bereich der Neuen Musik.



Arturo Tamayo arbeitete mit bedeutenden europäischen Orchestern und trat bei internationalen Musikfestivals auf, auch als begehrter Uraufführungsdirigent mit Werken von Iannis Xenakis, John Cage, Franco Donatoni, Sylvano Bussotti, Klaus Huber, Wolfgang Rihm, José Luis de Delás, Brian Ferneyhough, Mauricio Kagel.

Donaueschinger Musiktage 2006