studierte Musik in seiner Heimatstadt Amsterdam und bei Bruno Maderna in Salzburg. 1971 erhielt er den Koussevitzky-Preis für Komposition in Tanglewood. Nach dreijähriger Tätigkeit als musikalischer Leiter des Nederlands Dans Orkest war Vis 1979-1983 Chefdirigent des Brabants Orkest und bis 1996 des Noordhollands Philharmonisch Orkest in Haarlem. Heute dirigiert er alle bedeutenden Orchester der Niederlande, darunter das Concertgebouw, das Rotterdams Philharmonisch und das Radio Philharmonisch Orkest, sowie renommierte Orchester in England, Frankreich, Österreich, Dänemark, Deutschland und Italien. Vis leitete Uraufführungen von Theo Loevendie, Philip Glass und Karlheinz Stockhausen. Bis 1998 war er Direktor der Konservatorien in Maastricht und Tilburg. Heute ist er künstlerischer Leiter des Konservatoriums Amsterdam.

Donaueschinger Musiktage 2006