Das Klarinettenduo Zelinsky/Smeyers

Die beiden Klarinettisten Beate Zelinsky und David Smeyers arbeiten seit 1980 als DAS KLARINETTENDUO zusammen und sind seitdem in vielen Ländern Europas sowie in den USA, Kanada und Japan aufgetreten. Sie haben bei vielen Rundfunkanstalten Werke sowohl aus ihrem klassischen als auch aus ihrem modernen Repertoire produziert.



Durch ihre Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten unterschiedlichster Stilrichtungen entstanden fast vierzig neue Klarinettenduos, die ihnen gewidmet und von ihnen uraufgeführt wurden. Zu den Engagements des KLARINETTENDUOS gehörte neben Auftritten bei vielen Festivals auch der solistische Auftritt als tanzende Klarinettisten ("Schwalben Clown Duo") in der Oper DONNERSTAG aus LICHT von Karlheinz Stockhausen im Royal Opera House, Covent Garden, London. David Smeyers hat seit 2003 die Professur Ensembleleitung Neue Musik an der Hochschule für Musik Köln inne und Beate Zelinsky leitete bis 2004 die Klarinettenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Im vergangenen Jahr gründeten sie das LandesJugendEnsemble für Neue Musik NRW, in dem sich nun unter ihrer Leitung Jugendliche im Alter zwischen 14 uns 20 Jahren mit zeitgenössischen Werken auseinandersetzen.

Donaueschinger Musiktage 2006