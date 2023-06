geboren 1969 in Winterthur, studierte Klavier in seiner Heimatstadt bei Hans-Jürg Strub und Komposition bei Roland Moser in Basel sowie bei Vladimir Tarnopolski in Moskau. Zehn Jahre lang war er als Interpret klassischer und zeitgenössischer Musik aktiv. Profos hat rund zwanzig Kompositionen für Orchester, Ensembles, Solisten, Elektronik und Video geschrieben. Sie wurden in vielen Ländern Europas und in Übersee, bei Festivals wie Gaudeamus in Amsterdam, den Berliner Festspielen, der Foro de Musica Nueva in Mexico City und dem Europäischen Musikmonat in Basel aufgeführt.



Felix Profos arbeitet heute als freischaffender Komponist, seit 2002 auch als Dozent für Musiktheorie und Neue Musik an der Musikhochschule Zürich. In den letzten Jahren entstanden Auftragswerke unter anderem für das Maarten Altena Ensemble, Steamboat Switzerland Extended Ensemble, für The Barton Workshop, das Orchester Musikkollegium Winterthur und das Kammerorchester Basel. Eine enge künstlerische Zusammenarbeit verbindet ihn mit seiner Frau, der Pianistin Tamriko Kordzaia, dem georgischen Maler und Videokünstler Andro Wekua und dem südafrikanischen Komponisten Rüdiger Meyer.