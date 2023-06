Improvisieren mit Kompositionen

SWR NOWJazz Session mit dem Georg Graewe Trio, Felix Profos und Steamboat Switzerland

Die Welt des Komponierens und die Welt des Improvisierens sind einander heute wieder näher gerückt. Galt es vor wenigen Jahrzehnten noch als verpönt in der neuen Musik, über die Grenzen des Komponierten hinauszublicken, so sind in jüngster Zeit immer mehr Komponisten der jüngeren und mittleren Generation aufzufinden, die bewusst Improvisiertes, sogar Versatzstücke der früher strikt separierten U-Musik in ihren Werken verwenden. Nach den eher harmlosen und auf Salonjazz abzielenden Versuchen Igor Strawinskys, Aron Coplands oder George Gershwins, Elemente des Swing in ihre Kompositionen zu integrieren, fokussiert sich das Interesse der heutigen Komponistengeneration auf die experimentelle Improvisationsszene.



Dabei wird Improvisatorisches nicht bloß als Kolorit der Kompositionen verwendet, wie von den historischen Vorläufern, sondern als strukturelles Element in den formalen Ablauf integriert. Oft wird auch ein radikaler Wechsel vollzogen, wie ihn bereits in den sechziger und siebziger Jahren Franco Evangelisti, Vinko Globokar oder Cornelius Cardew praktizierten. Komponisten wie Earl Howard oder Daniel Rothman in den USA, wie Richard Barrett oder Paul Obermayer in Großbritannien, Roberto Paci Dalò oder Walter Prati in Italien, wie Antoine Beuger in den Niederlanden oder Jérôme Noetinger in Frankreich, Hans-Joachim Hespos oder Michael Maierhof in Deutschland, wie Roland Dahinden oder Walter Fähndrich in der Schweiz, Wolfgang Mitterer oder Karlheinz Essl in Österreich wechseln heute blitzschnell das Genre, vertauschen den Schreibtischstuhl mit dem Keyboardhocker und musizieren mit freien Improvisatoren. Nur das Arbeitsgerät bleibt meistens gleich: der Computer, der sowohl bei der Notation von Partituren als auch zur Generierung elektronischer Sounds verwendet wird.



Zweifellos waren die Entwicklung der Elektronik und der Einsatz von Computern, durch die auch im Bereich der komponierten Musik plötzlich wieder die Lust am ästhetischen Spiel und die Freude an Spontaneität und Unvorhersehbarem geweckt wurden, maßgeblich beteiligt an dieser Annäherung. Zumal die neueste Technik dazu führte, dass auf dem Computer - oft auch über Keyboard-Tastaturen - mit derselben Flexibilität improvisiert werden kann wie auf einem normalen Instrument. Mit einem massiven Unterschied: Zum Einsatz kommen zumeist Klänge, die zuvor im Studio in langwieriger Arbeit entwickelt worden sind, oder so genanntes Sound Processing, das es ermöglicht, Instrumentalklänge auf der Basis einer vorher entwickelten Software in Echtzeit zu verändern. Der Anteil der - im Sinne des lateinischen "componere" - zusammengefügten Klänge ist in der heutigen Improvisationsmusik also zweifellos größer geworden, wie auch, auf der Gegenseite, das Quantum des Nicht-Fixierten in der komponierten Musik.



Diesem neuen Ineinander von Komponieren und Improvisieren waren in den vergangenen Jahren die alljährlichen NEWJazz Meetings des SWR auf der Spur: 2002 wurde eine Komposition von Bernhard Lang, das Trio Differenz/Wiederholung 1.2, einem lustvollen Live-Remix unterzogen, an dem sowohl "klassische" Musiker als auch Jazzer und Elektroniker beteiligt waren; im Jahr darauf konzipierte Daniel Rothman für Un coup de dés ein live-elektronisches Environment, das den Improvisationen der acht beteiligten Musiker die klangliche Richtung wies; 2004 und 2005 entwarfen George Lewis und Richard Barrett mit Sequel und fOKT grafisch notierte Partituren entlang einer Time-Line, in der präzise Klangtexturen vorgeschrieben sind, innerhalb derer sich die jeweils acht Musiker aber dennoch improvisatorisch möglichst frei bewegen können.



Die durchweg positiven Erfahrungen der letzten NEWJazz Meetings werden nun auch für die diesjährige NOWJazz Session bei den Donaueschinger Musiktagen fruchtbar gemacht: Zwei gelernte Komponisten, Earl Howard aus New York und Felix Profos aus Winterthur, wurden damit beauftragt, Kompositionen zu schaffen, die über das Notierte hinaus auch Platz für Improvisationen der jeweils drei Instrumentalisten gewähren. Nach den in den letzten Jahren in Donaueschingen immer wieder präsentierten Großformationen, wie Evan Parkers Electro-Acoustic Ensemble oder Ken Vandermark's Territory Band, stehen diesmal ganz bewusst zwei Trios im Zentrum, um auch die kammermusikalische Seite der improvisierten Musik zu präsentieren: In dem Trio Graewe/Reijseger/Hemingway, das Ende der achtziger Jahre zu den prägenden Formationen der freien Improvisationsszene Europas zählte und erst kürzlich wieder reaktiviert worden ist, konnte das geradezu ideale Ensemble zur Interpretation von Earl Howards Werk gefunden werden. Auf technisch höchstem Niveau verstehen es die drei perfekt aufeinander eingespielten Musiker, selbst ohne auskomponierte Teile in klanglicher Nähe zur neuen Musik zu improvisieren. Auf der anderen Seite steht mit Steamboat Switzerland - auch das ein bewusster dramaturgischer Akzent - ein Trio, das seine Nähe zur Rockmusik nie verleugnet hat. Ähnlich wie im vergangenen Jahr mit dem Kontrast zwischen Ken Vandermark und Otomo Yoshihide soll dadurch auch diesmal in Donaueschingen die enorme stilistische Bandbreite des gegenwärtigen Improvisierens demonstriert werden.



Auch der Zugang der beiden diesjährigen Gruppierungen zum kompositorischen Material könnte kaum gegensätzlicher sein: Mit Get Out Of My Room, seinem von einer Installation des georgischen Künstlers Andro Wekua inspirierten Stück, schuf Felix Profos vier rhythmisch hochdifferenzierte Module, die von den drei Musikern von Steamboat Switzerland nach deren Gutdünken eingesetzt und improvisatorisch weitergesponnen werden können. Ein nahezu aleatorisches Verfahren, das Drummer Lucas Niggli, Keyboarder Dominik Blum und Bassist Marino Pliakas erst kürzlich auf ihrer neuesten CD mit Kompositionsmodulen von Michael Wertmüller erfolgreich erprobt hatten, indem auskomponierte Teile und improvisatorische Passagen nahtlos ineinander flossen. Entstanden ist dabei hochkomplexer Rockjazz, der stilistische Grenzen ohne Berührungsängste überschreitet, gleichsam ein post-modern-rock-free-jazziges Amalgam, das alle Grooves brachial in Stücke bricht und auf hintergründige Weise King Crimson, Frank Zappa und Soft Machine wieder lebendig macht. Mit solch einem rhythmischen Feuerwerk erklärt Steamboat Switzerland den Titel von Profos' Komposition wohl von selbst, der Bezug nimmt auf die von Andro Wekua geschaffene, lebensecht wirkende Wachsfigur eines luxuriös gekleideten Jungen, der an einem Schreibtisch inmitten eines riesigen, eleganten, aber leeren Salons sitzt - mit einer irritierend weißen Geschwulst im Gesicht.



Ganz anders ist Earl Howards Clepton angelegt. Der Titel seiner Komposition lässt sich aus der Quantenphysik herleiten und bezieht sich auf Elementarteilchen mit einem halbzahligen Spin, die zwei intermediäre Bosonen binden. Eine besondere Eigenschaft dieser Teilchenart ist, dass sich bei Vertauschung zweier gleicher Bosonen die quantenmechanische Wellenfunktion nicht ändert. Die Konsequenz daraus ist, dass sich mehrere gleichartige Bosonen zur gleichen Zeit am gleichen Ort (innerhalb der Unschärferelation) befinden können. Ziemlich ähnlich dürfte auch der Vorgang bei der Interpretation von Howards Stück sein. Da sind zum einen der Pianist Georg Graewe, der Cellist Ernst Reijseger und der Schlagzeuger Gerry Hemingway, die notierte Partikel aus Howards Stück spielen und improvisatorisch weiterführen. Da ist zum anderen aber auch der Komponist selbst, der als Mitspieler mit live-elektronischen Mitteln in diesen Prozess eingreift, um den Klang der Instrumentalisten in Echtzeit zu verformen. Manchmal in vorher erprobten, den Musikern bekannten Entwicklungen, manchmal aber auch mit überraschenden Eingriffen, durch die die Klänge der Instrumentalisten bereichert oder auch zerstört werden können. Die elektronischen "Cleptonen", die Howard gleichsam via Keyboard in die Improvisationen sendet, sind also ähnlich gleichartig wie in der Quantenphysik, basieren sie doch auf den live gespielten Instrumentalklängen. Doch die klanglichen Texturen, die aus diesen elektronischen Eingriffen entstehen, sind in einem kontinuierlichen Wandel begriffen.



Um diese beiden so gegensätzlichen Sets nicht aufeinanderprallen zu lassen, wird Georg Graewe im Mittelteil dieser SWR NOWJazz Session einige seiner Fantasiestücke für Piano solo spielen. Nachdenkliche Werke, die bereits auf einer bemerkenswerten CD erschienen sind und in denen sich aufs Schönste die neue Verbindung zwischen Komponiertem und Improvisiertem spiegelt. Denn obwohl das von Graewe verwendete musikalische Material hörbar aus der Tradition der Schönberg-Schule stammt, sind seine Fantasiestücke gänzlich improvisiert. So tief haben heutige Improvisationskünstler wie Graewe, der in jüngster Zeit auch sehr erfolgreich zu komponieren begann, die kompositorische Avantgarde innerviert, dass sie deren klangliches Spektrum wie selbstverständlich in ihren freien Improvisationen einsetzen können, so dass im kreativen Augenblick strukturell Ähnliches entsteht wie in Schuberts flüchtigsten Stücken: zeitgenössische Impromptus.



Reinhard Kager