Georg Graewe

geboren 1956 in Bochum, lebt zur Zeit in Nickelsdorf im Burgenland und ist seit 1974 professionell als Pianist, Komponist und Ensembleleiter tätig. In Solokonzerten und als Gastsolist trat Graewe bei diversen amerikanischen und europäischen Projekten auf; Konzerttourneen führten ihn mit seinem 1981 gegründeten GrubenKlangOrchester und dem Trio Graewe/Reijseger/Hemingway durch die USA, Kanada und Europa. Produktionen entstanden für alle wichtigen Rundfunkanstalten Europas; rund vierzig Tonträger mit Graewe sind bislang erschienen.



Auf einen Forschungsaufenthalt am CNMAT der University of California in Berkeley folgte ein Stipendium des Arts Council der UC Berkeley. Derzeit unterrichtet er an der Hoch-schule für Musik Hanns Eisler in Berlin. In jüngster Zeit hat Graewe auch zu komponieren begonnen. Unter seinen international aufgeführten Kompositionen befinden sich sowohl Kammermusikwerke, Orchesterstücke und Opern - wie Ko-penhagen nach dem Bühnenstück von Michael Frayn (UA Oper Köln 2003) - als auch Musiken für Theater-, Hörspiel- und Videoproduktionen.