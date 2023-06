SWR NOWJazz Session

Earl Howard

Clepton

for electronics and acoustic trio

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Georg Graewe, p

Ernst Reijseger, cello

Gerry Hemingway, dr + perc

Earl Howard, electronics + sax

Georg Graewe

Fantasiestücke für Piano solo

Felix Profos

Get Out Of My Room

for "Steamboat Switzerland"

Uraufführung

Kompositionsauftrag des SWR

Steamboat Switzerland

Dominik Blum, keyb

Marino Pliakas, e-b

Lucas Niggli, dr + perc

Live-Übertragung in SWR2 (kein Einlass nach 21.00 Uhr)

Weitere Sendetermine:

Freitag, 27. Oktober 2006, 23.00 Uhr (Steamboat Switzerland)

Freitag, 10. November, 23.00 Uhr (Trio Graewe/Reijseger/Hemingway) in SWR2 Klangraum: NOWJazz