wurde 1953 in Gemmrigheim/N. nahe Stuttgart geboren. Von 1974 bis 1978 studierte sie Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart, von 1975 bis 1982 Malerei, Grafik und Plastisches Arbeiten an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart, von 1977 bis 1982 studierte sie Bühnenbild bei Jürgen Rose. rosalie, die seit 1979 als freischaffende Künstlerin in den Bereichen Malerei, Plastik und Installation arbeitet und experimentelle Raum- und Figurenkonzepte entwirft, arbeitet parallel auch als Bühnen- und Kostümbildnerin für Oper, Schauspiel, Ballett und Film. Sie erhielt verschiedene Auszeichnungen, darunter ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg, den 1. Preis für das beste Bühnenbild der Ersten Münchener Biennale und einen Preis für das beste Kulturplakat der Stadt München.



Seit 1995 lehrt sie als Professorin für Bühnen- und Kostümbild an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach/M. 1996 übernahm sie die Künstlerische Leitung des Internationalen Workshop für Bühnenbildner "Theater der Welt" in Dresden, 2002/03 leitete sie eine Meisterklasse bei der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg. Zwischen 2002 und 2004 war sie Jurymitglied für den Bayerischen Theaterpreis, 2002 Gründungsmitglied der Hessischen Theaterakademie Frankfurt a.M.