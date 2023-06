wurde 1972 in Hattingen/Ruhr geboren. Ihre Tanzausbildung erhielt sie an der Staatlichen Musikhochschule/ Ballettakademie in Köln und an der Palucca-Schule in Dresden, wo sie 1992 ihr Diplom erhielt.



Nach Engagements am Vogtlandtheater in Plauen und am Stadttheater Pforzheim entschied sie sich 1997 als freischaffende Tänzerin und Choreographin zu arbeiten. Seither arbeitete sie unter anderem in Nürnberg mit Co<labs und dem Tanztheater LOOP. Für die Tanzwoche Eisenhüttenstadt erarbeitete sie von 1998 bis 2000 das Eröffnungsprogramm und erhielt für ihre Choreographie Die vier Jahreszeiten den Förderpreis für Darstellendes Spiel der Städte Frankfurt/Oder, Cottbus und Eisenhüttenstadt.



Nina Kurzeja lebt seit 1998 in Stuttgart, wo sie mit dem Marco-Santi-Danse-Ensemble verschiedene Projekte erarbeitete, u.a. für die Salzburger Festspiele und das Staatstheater Stuttgart. Im November 2002 wird ihr neues Tanztheater SirupMM in Stuttgart Premiere haben.