Brit Rodemund

ist gebürtige Berlinerin. Ihre Ausbildung erhielt sie an der Staatlichen Ballettschule Berlin. 1989 war sie Finalistin beim Prix de Lausanne und gewann 1990 den 1. Hauptpreis beim nationalen Wettbewerb der DDR. Bis 1995 war sie Solistin des Ensembles der Deutschen Staatsoper Berlin. Eine weitere Station war das Aalto Ballett Theater in Essen, wo sie für ihre Interpretation der Tatjana in John Crankos Onegin mit dem Aalto-Bühnenpreis ausgezeichnet wurde.



Nach weiteren zwei Jahren beim Ballett Nürnberg arbeitet sie seit 2000 freischaffend, u.a. bei Co<labs in Nürnberg und mit dem Marco-Santi-Danse-Ensemble in Stuttgart.