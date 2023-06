Raquel Cantero

Geboren 1978 in Caceres (Spanien) als Mitglied einer in Spanien sehr bekannten Familie, die die Gesangstradition des Flamencos seit Generationen prägt. Schon als Kind arbeitete sie mit ihren Eltern an verschiedenen Schallplattenprojekten. Im Alter von 12 Jahren repräsentierte sie Caceres bei einem Konzert/einer Homage, die ihrer Person gewidmet ist, in Extremadura. Später arbeitet sie kontinuierlich im Bereich der klassischen Formen des Cante Hondo, sowohl in Festivals als auch mit Aufnahmen und Konzerten in ganz Spanien. Unter anderen teilte sie die Bühne erfolgreich mit bekannten Sängern wie Carmen Linares und Jose Merse.