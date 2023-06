Lucas Fels

Wurde 1962 in Lörrach geboren. Seinen ersten Cellounterricht erhielt er in Basel und Zürich (bei Rolf Looser), danach Studium in Freiburg bei Christoph Henkel, in Amsterdam bei Aumer Biglsma und in Fiesola bei Amadeo Baldorino; lebt seit 1987 in Freiburg. Er ist Gründungsmitglied des ensemble recherche, mit dem er auch als Solist zahlreiche CDs und Rundfunkproduktionen eingespielt hat. Zahlreiche Kurse führten ihn an verschiedene Hochschulen des In- und Auslandes; 1998 war er Dozent bei den Darmstädter Ferienkursen.