Garth Knox

Wurde in Irland geboren und in Schottland ausgebildet. Später studierte er am Royal College of Music in London, wo er zahlreiche Interpretationspreise gewann. In jener Zeit spielte er in den führenden Instrumentalensembles Londons Musik vom Barock bis zur Gegenwart. 1983 bis 1990 war er Mitglied des Ensemble InterContemporain, danach bis 1998 Mitglied des Arditti Quartetts, mit dem er Werke u.a. von Ligeti, Kúrtag, Berio, Xenakis, Stockhausen, Lachenmann, Cage und Feldman uraufführte. 1998 entschloß er sich, sich auf seine Solo-Karriere zu konzentrieren. Als Solist hat er zahlreiche Werke von Henze, Schnittke, Ferneyhough, Dillon, Benjamin u.a. uraufgeführt; zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen.