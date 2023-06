Das 1994 gegründete Solistenensemble steht mit seinen 20 Musikern exemplarisch für die lebendige Szene der zeitgenössischen Musik in Brüssel. Ictus arbeitet eng mit Rosas zusammen, der Tanzkompanie von Anne Teresa de Keersmaeker und hat dadurch auch eine besondere Affinität zum modernen Tanz entwickelt. Das Ensemble versteht sich als autonome Formation, bei dem die Auswahl der jeweiligen Künstler den Musikern selbst obliegt. 1995/96 bestritt Ictus u.a. mit Hilfe der Philharmonic Society of Brussels seine erste komplette Spielzeit in Brüssel. Das Konzept wird auch in der jetzigen und folgenden Spielzeit fortgeführt: einige ausgewählte Konzerte beschäftigen sich mit bestimmten ästhetischen Themen des zeitgenössischen Repertoirs und richten sich dabei an eine interessierte aber nicht notwendigerweise spezialisierte Hörerschaft. Portraitkonzerte finden in Zusammenarbeit mit eingeladenen Komponisten statt (Toshio Hosokawa, Magnus Lindberg, Luca Francesconi, Steve Reich u.a.). Kleinere Gruppen des Ensembles konzentrieren sich dabei längerfristig auf ein mehr kammermusikalisch ausgerichtetes Repertoir. Seit drei Jahren veranstaltet Ictus selbst ein kleines Festival für zeitgenössische Musik in Brüssel, ist ansonsten aber regelmäßig erfolgreich auf den wichtigsten internationalen Festivals, beispielsweise in São Paulo, Utrecht, Strasbourg, Witten oder Donaueschingen vertreten.