Hildegard Kleeb

Wurde 1957 in Richenthal geboren. Nach ihrem ersten Klavier- und Oboenunterricht an der Musikschule in Zug studierte sie von 1978 bis 1982 am Züricher Konservatorium Klavier bei Cécile Hux und Oboe bei Hans-Martin Ulbrich. Es folgten weitere Studien u.a. bei Eric Gaudibert in Genf, Claude Helffer in Paris und Jürg Wyttenbach in Basel. 1990 Visiting scholar an der Akademie für Bildende Kunst, Helsinki und 1992 bis 1995 an der Wesleyan University in Connecticut, USA, wo sie auch im Anthony Braxton Ensemble in New York und im Javanesischen Gamelan Orchester der Wesleyan University mitwirkte. Zahlreiche Gastdozenturen für Neue Musik, Leitung von Ensemble-Projekten sowie CD- und Rundfunkproduktionen. Seit frühesten Musikstudien hat die Musikerziehung ihrem besonderen Interesse gegolten, was u.a. durch zahlreiche Lehraufträge belegt ist.