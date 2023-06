Mark Nauseef

Biographie

Geboren 1953 in Ithaca, N.Y./USA, lebt heute in Hamburg. Studierte auf Java und Bali Gamelan Musik, in Indien mit Pandit Taranath Rao u.a., in Ghana mit Kobla, Alfred Ladzekpo u.a.; zeitgenössische Percussionstechniken studierte er bei John Bergamo und am Californian Institute of the Arts von 1985 - 87.

1987 Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Komponisten Lou Harrison. Coproduzent einer Plattenreihe mit traditioneller balinesischer und javanischer Musik. Schlagzeuger in Rockgruppen wie Velvet Underground, Thin Lizzy und Gary Moore. Spielt(e) - neben zahllosen anderen Jazzmusikern - mit Joachim Kühn, Markus Stockhausen und Rabih Abou-Khalil. Zahlreiche eigene LPs.