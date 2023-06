Zählt heute zu den bekanntesten Sängerinnen Belgiens. Als festes Ensemblemitglied der "Opera voor Vlaanderen" sang sie so unterschiedliche Rollen wie die Despina (Cosi fan tutte), Eva (Meistersinger), Salome, Charlotte (Werther), Marie (Wozzeck), Kundry (Parsifal) u.v.a. Zur Zeit ist sie an der "Vlopera" Antwerpen mit Rollen in Le Nozze di Figaro, La Cenerentola, Eugene Onegin, II Trittico, King Priam unter Dirigenten wie Silvio Varsio, Marc Minkowsky, Stefan Soltesz, Elgar Howarth engagiert. Weitere Engagements führten sie mit Sylvain Cambreling, Hans Zender, Jos van Immerseel, Arturo Tamayo, Muhai Tang, Philippe Pierlot, Jaques Mercier, Rudolf Werthen zusammen. Viele dieser Aufführungen wurden vom Rundfunk und oder Fernsehen im In- und Ausland mitgeschnitten. Einige davon sind auch auf CD erschienen. Mireille Capelle hat sich immer intensiv der zeitgenössischen Musik gewidmet. Als Mitglied des Antwerpener Ensembles für zeitgenössische Musik "champ d'Action" unter Koen Kessels tritt Mireille Capelle Ende August 1998 in Brasilien mit "Cemedia" von P. Dusapin und im November in Huddersfield mit Crumbs "Ancient Voices of Children" auf.