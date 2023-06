Georges-Elie Octors

Wurde 1947 geboren und studierte Schlagzeug am Königlichen Konservatorium in Brüssel. 1969 war er Solist im Orchestre National von Belgien und ab 1970 Mitglied des Ensemble Musique Nouvelle. Außerdem dirigierte er im In- und Ausland zahlreiche Sinfonieorchester und Kammerensembles u.a. mit Uraufführungen von Saariaho, Jarell, Francesconi, Bartholomée, Pousseur, Hosokawa und Thierry De Mey. Er ist der musikalische Direktor des Ictus-Ensembles und Gründungsmitglied des Ictus Quartetts. Seit einigen Jahren unterrichtet er am Königlichen Konservatorium in Brüssel und am P.A.R.T.S. Schlagzeug.