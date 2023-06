SHarMila ROY ( indian voc)

Geboren 1948 in Indien, Studium u.a. an der Universität von Kalkutta in Englischer Literatur und Nord-Indischer Musik, Doktorarbeit über das Werk von Rabindranath Tagore in Paris, Lehraufträge in Kopenhagen, Oxford, Paris, Tokio (u.a. über R. Tagore und die musikalische Konzeption des Filmregisseurs Satyajit Ray). Als Sängerin erschien sie in Filmen von S. Ray u.a. ,"THE MIDDLEMAN", (1975), in "THE MAHABHARATA", dem Film von Peter Brook (1989), Teilnahme an zahlreichen Festivals Indischer Musik, u.a. India Festival, Paris, Centre Georges Pompidou et Maison de la Poesie (1985), Israel Festival, Jerusalem (1987), India Festival in Japan (1988), Belga Jazz Festival. Regelmäßige Konzert-Tourneen seit 1970 führten sie nach Indien, Bangladesh, USA, Deutschland, Italien, Dänemark, Japan, Israel, England, Frankreich.