Geboren 1971 in Caceres (Spanien). Sie studierte Gesang im Conservatorio de Caceres und nahm privaten Unterricht in Alter Musik. Später spezialisiert sie sich auf europäische Renaissancemusik, arbeitet in verschiedenen Chorformationen in Spanien und tritt bei Festivals, z. B. dem Festival de Merida Encuentro National de Polifonia de Salamanca etc. auf. Sie ist bekannt für ihre Interpretationen im Bereich der Neuen Musik, die von höchster Qualität und phantastischer Stimmbeherrschung zeugen, sowie für freie Improvisation. Rosario Sanchez Cruz beschäftigte sich auch mit der bildenden Kunst, 1987 schließt sie ihr Studium nach zahlreichen Ausstellungen erfolgreich ab. In ihrer Arbeit verbindet sich das Nachdenken über die Existenz als solche mit einem ganz klaren Gefühl für die spirituelle Tradition Spaniens. Seit 1980 arbeitet sie freischaffend, sie gibt Konzerte und macht Aufnahmen in ganz Spanien.