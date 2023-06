Die in South Dakota (USA) geborene Solo-Percussionistin begann mit 5 Jahren Snare Drum zu spielen. Sie studierte zunächst Percussion an der University of Iowa (BM Degree) und anschließend bis 1977 Percussion und Jazz in New York City. Im gleichen Jahr wurde Robyn Schulkowsky Director of Percussion Activities an der University of New Mexico, Albuquerque, und Solo Percussionistin und Paukerin beim New Mexico Symphony Orchestra of Santa Fe. 1980 ging sie nach Deutschland, um bei Christoph Caskel in Köln zu studieren. Sehr schnell etablierte sie sich als eine der führenden Percussionisten Europas. Seit 1980 war Robyn Schulkowsky zu Gast bei den bedeutensten Festivals für zeitgenössische Musik in ganz Europa. Konzertreisen führten sie außerdem in den Fernen Osten, in die USA, in die frühere Sowjetunion und kürzlich nach West Afrika.